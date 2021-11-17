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أصيب 10 أشخاص في 3 حوادث تصادم وانقلاب بطرق المنيا .

تلقى اللواء محمد عبدالتواب، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بإصابة 10 أشخاص في 3 حوادث تصادم وانقلاب بطرق المحافظة، بينها إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي «الجيش»، أعلى نفق الشيخ فضل، بمركز بني مزار، شمال المنيا، وإصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة رقم 8451 ن ث ا، ربع نقل، بطريق فرعي مؤدي إلى قرية أسمو العروس بمركز دير مواس جنوب المنيا، بسبب السرعة.

وإصابة شخصين اثنين في حادث سيارة ربع نقل بكاروا بطريق الصعيد الزراعي أمام قرية زهرة بمركز المنيا.

تم نقل المصابين إلى المستشفيات المركزية لتلقي العلاج، والتحفظ على السيارات تحت تصرف النيابة العامة .