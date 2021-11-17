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إصابة 10 أشخاص في 3 تصادم وانقلاب بطرق المنيا

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إصابة 10 أشخاص في 3 حوادث تصادم وانقلاب بطرق المنيا إصابة 10 أشخاص في 3 تصادم وانقلاب بطرق المنيا

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أصيب 10 أشخاص في 3 حوادث تصادم وانقلاب بطرق المنيا .

تلقى اللواء محمد عبدالتواب، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بإصابة 10 أشخاص في 3 تصادم وانقلاب بطرق المحافظة، بينها إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي «الجيش»، أعلى نفق الشيخ فضل، بمركز بني مزار، شمال المنيا، وإصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة رقم 8451 ن ث ا، ربع نقل، بطريق فرعي مؤدي إلى قرية أسمو العروس بمركز دير مواس جنوب المنيا، بسبب السرعة.

وإصابة شخصين اثنين في حادث سيارة ربع نقل بكاروا بطريق الصعيد الزراعي أمام قرية زهرة بمركز المنيا.

تم نقل المصابين إلى المستشفيات المركزية لتلقي العلاج، والتحفظ على السيارات تحت تصرف النيابة العامة .

المصرى اليوم

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