ضبط 31860 عبوة سكر مجهولة المصدر بالإسكندرية

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط المدير المسؤول عن مصنع بدون ترخيص لتعبئة السكر بمحرم بك.

وعثر داخل المصنع على 31860 عبوة سكر بدون بيانات تجارية منتج نهائى معدة للبيع و35 كيلو جرام سكر مستلزمات إنتاج مجهول المصدر معد للتعبئة و595 عبوة سكر زنة كيلو جرام غير مطابقة للمواصفات القياسية وناقصة الوزن عن المدون عليها بمقدار 70 جراما ومدون عليها بيانات تجارية وهمية منتج نهائى معدة للبيع، وذلك لقيامه بتعبئة السكر الحر بدون ترخيص من الجهات المختصة، داخل عبوات غير مطابقة للمواصفات القياسية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.