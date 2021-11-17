ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية بعين شمس

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تمكنت مباحث القاهرة من ضبط طرفى مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بعين شمس.

وتبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقباله كلا من طرف أول سائق «توك توك»، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، مصاب بطلق نارى بالجسم، وطرف ثان أحد الأشخاص، مصاب بجرح قطعى بالجسم، على إثر ادعاء مشاجرة فيما بينهما.

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء تواجد الطرف الأول أسفل سكن الطرف الثانى لزيارة أحد أقاربه حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الأول على الطرف الثانى باستخدام سلاح أبيض «سكين» محدثاً إصابته، مما أثار حفيظة الطرف الثانى فقام بإحضار سلاح نارى «فرد خرطوش» من الشقة سكنه، وقام بإطلاق عيار نارى تجاه الطرف الأول محدثاً إصابته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، كما أضاف الطرف الأول بتخلصه من السلاح الأبيض المُستخدم في ارتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام كما تم بإرشاد الطرف الثانى ضبط السلاح النارى المستخدم في ارتكاب الواقعة وطلقة فارغة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.