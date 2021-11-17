يستخدم علامات تجارية مُقلدة.. ضبط مصنع أحذية بالقاهرة

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسؤول عن مصنع أحذية، المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات من مستلزمات تصنيع الأحذية مستخدماً خامات رديئة وعلامات تجارية مقلدة، غاشـاً بـذلك جمهـور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة بالدرب الأحمر.

وعثر بداخل المصنع على 600 حذاء منتج نهائى و450 متر جلد إسكاى و500 نعل مقاسات مختلفة و1200 بادج للعلامة التجارية لإحدى الشركات و1000 رباط و500 قالب خشب و1000 كرتونة فارغة و5 ماكينة حياكة و2 مكبس جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بإدارته المصنـع بـدون تـرخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.