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منع دخول الموظفين غير المحصنين ضد «كورونا» لمقر عملهم بمدينة سفاجا

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منع دخول الموظفين غير المحصنين ضد «كورونا» لمقر عملهم بمدينة سفاجا منع دخول الموظفين غير المحصنين ضد «كورونا» لمقر عملهم بمدينة سفاجا

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أكد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، إن الوحدة المحلية لمدينة سفاجا فعلت لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( ٢٧٥٠) لسنة ٢٠٢١ أنه اعتباراً من يوم الإثنين الموافق ١٥نوفمبر ٢٠٢١، بمنع بدخول العاملين إلى مقار عملهم إلا بعد التأكد من حصولهم على لقاح وذلك من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض.


وأوضح شعبان، أن إدارة شؤون العاملين أعدت كشوف للموظفين حيث تبين أن إجمالي عدد العاملين بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا ٤٠٢، تلقي اللقاح ٣٩١ موظف منهم و٧ أمراض مزمنة قدموا تقارير طبيبة بذلك، و٤ مابين حوامل وتلقي اللقاح.

وأضاف رئيس المدينة، أن الوحدة أعدت إعلان مسبق على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، للتنبيه على المواظفين أنه اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 1ديسمبر، لن يتم السماح بدخول المواطنين لأى منشأة حكومية إلا بعد التأكد من حصولهم على لقاح فيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض.


وتابع شعبان، تطبيق القرار في جميع الإدارات الحكومية بالمدينة والتأكيد من عدم دخول الموظفين الغير محصنين، كما ناشد المواطنين الاستمرار في الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من ارتداء الكمامات، وسرعة التوجه للحصول على اللقاح بالمراكز المخصصة لذلك، مؤكداً بأنه تم تثبيت قوافل للتطعيم«بالوحدات الصحية بقرية أم الحويطات وقرية النصر ٨٥و الإدارة الصحية»، موجهاً جميع الأجهزة التنفيذية بالمتابعة اللحظية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

المصرى اليوم

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