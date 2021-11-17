محافظة الإسكندرية تواجه تعديات الكورنيش بـ9 حملات «ليلية» (صور)

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كلف اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، جميع الأجهزة التنفيذية في المحافظة بضرورة التصدي بكل حزم وقوة لأي محاولة استغلال للمواطنين بالقوة وفرض إكراميات أو مبالغ مالية على الشواطئ وممشى الكورنيش دون وجه حق، وإزالة كافة إشغالات الطريق المعيقة لحركة المارة على الكورنيش ورؤية البحر؛ مؤكدا أنه لن يسمح باستغلال المواطن بأي شكل من الأشكال لافتا إلى أن الكورنيش متنفس طبيعي للجميع وليس من حق أي شخص منع المواطنين من التمتع به.

وتنفيذا لتعليمات المحافظ؛ شن رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف اللواء جمال رشاد، والمستشار محمد سحلول رئيس وحدة التدخل السريع بالمحافظة، 9 حملات مكبرة خلال الأسبوعين الماضيين ،لإزالة كافة التعديات على سور الكورنيش وطرد من يفرضون إتاوة على المواطنين مقابل جلوسهم على أسوار الكورنيش وذلك في 6 مناطق هي (كليوباترا ولوران وأبوالعباس والانفوشي والقلعة والمكس).

وأكد رئيس الادارة المركزية للسياحة والشواطئ، على أن هذه الحملات جاءت استجابة لشكاوي بعض المواطنين من قيام أشخاص بمنعهم من الجلوس على سور الكورنيش وتأجير المقاعد لهم بشكل مغالي فيه وغير مرخص، وافتراشهم الممشى بالاشغالات.

من جانبه أوضح «رشاد» إستعداد الإدارة الكامل لتلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم حول كل ما يختص بالشواطئ على ارقام الشكاوى التالية (٠١٢٨٩٢٥٢٦٦٨ /٠١٢٧٠٧٤٦٤٩٠)، مشيرا إلى انه في حالة تلقى أي شكوى يتم التعامل معها فورا من قبل المفتشين بالإدارة.

حرمان المواطنين من الجلوس على الكورنيش وفرض إتاوات .. محافظة الإسكندرية تواجه التعديات بـ9 حملات "ليلية" (صور)