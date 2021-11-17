نيللي كريم عن أزمة مهرجان قرطاج: لم أرفض التصوير مع الجمهور

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

قالت الفنانة نيللي كريم، إنها لم ترفض التصوير مع أحد في مهرجان قرطاج السينمائي السينمائي والذي يقام في تونس، مشيرة إلى أنها لم يطلب منها أن تلقي كلمة اثناء تكريمها

وأضافت "نيللي" في تصريحات لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة «MBC مصر، «أنا بحب تونس جدًا وشرف ليا إني اتكرم في المهرجان وأنا عمري ما رفضت اتصور مع أي حد سواء كبير أو صغير».

وتابعت «نيللي كريم» أنها كانت قد أبلغت مدير المهرجان، قبل أن تُسافر إلى تونس، أنها سوف تأتي لمدة 24 ساعة فقط، نظرًا لأنها ملتزمة بمواعيد تصوير، قائلة: «وصلت الصبح ومشيت تاني يوم الصبح».

وأوضحت «نيللي كريم»، أنه لم يكن هناك اتفاقات مع إدارة المهرجان عن تنظيم أي مؤتمرات صحفية، لأن لديهم علم بأنني سوف اغادر في صباح اليوم التالي.

وشرحت «نيللي كريم» تفاصيل مشاركتها وتكريمها في المهرجان قائلة: «لما أي فنان يطلع على المسرح ويستلم الجائزة إدارة المهرجان بتقوله تحب تقول كلمة، وأنا الحقيقة قبل ما اطلع على المسرح، كنت بفكر أقول أنا عايزة أحي الشعب التونسي وأشكر مهرجان قرطاج، ولسة بحضر الكلام لقيتهم ندهوا على اسمي، وكنت مستنية إني حد يقولي قولي كلمة لكن ده محصلش، وأنا طبعًا شخص خجول وبتحرج، قولت يمكن مش في البروتوكول عندهم إني أقول كلمة، واستلمت الجائزة ونزلت من على المسرح».

وتابعت «نيللي كريم»، «أنا من الناس اللي لما أي حد يجي يتصور معايا عمري ما بقول لأ، بس لما خلص المهرجان، وخرجت، لقيت فيه هجوم حصل عليا وناس داست على فستاني عشان كنت لابسة فستان طويل وهنا انفعل زوجي».