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إزالة ١٥١ حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

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إزالة ١٥١ حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية إزالة ١٥١ حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على استمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ ١٨ لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة ،والتي أسفرت عن إزالة 151 حالة تعدي على مساحة 21 ألف و472 متر مباني، وفدان و13 قيراط بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد اراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بتنفيذ إزالة 149 حالة تعدي على مساحة 21 ألف و472 متر مباني، و2 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بمساحة فدان و13 قيراط، بمراكز «ههيا، كفر صقر، أولاد صقر ،ديرب نجم، أبوحماد، الزقازيق»، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار المحافظ إلى استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزاله تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

المصرى اليوم

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