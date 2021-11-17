تصفيات كأس العالم: كوستاريكا تتغلب على منتخب هندوراس بهدفين مقابل هدف

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ضمن الجولة الثامنة من تصفيات اتحاد الكونكاكاف المؤهلة لمونديال 2022

تغلب منتخب كوستاريكا الأول لكرة القدم على نظيره الهندوراسي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب الاستاد الوطني في سان خوسيه بكوستاريكا، ضمن الجولة الثامنة من تصفيات اتحاد الكونكاكاف المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وجاء الهدف الأول لمنتخب كوستاريكا في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول، ليأتي بعد ذلك هدف التعادل للمنتخب الهندوراسي عند الدقيقة 35، وعند الدقيقة 95 أحرز المنتخب الكوستاريكي هدف الفوز في المباراة.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد النقاط لمنتخب كوستاريكا إلى النقطة التاسعة في المركز الخامس، فيما تجمّد رصيد المنتخب الهندوراسي عند النقطة الثالثة في المركز الأخير.