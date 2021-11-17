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مدير "تعليم الشرقية" يتفقد سير الاختبارات في عدة مدارس بالدمام

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"العتيبي": عمليات المتابعة والدعم ستشمل المرحلة الابتدائية عبر "مدرستي"

مدير

تَفقد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور سامي بن غازي العتيبي، سير اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، وسط انضباط حضوري عالٍ وتهيئة مثالية في كل المدارس.

وتابع العتيبي سير الاختبارات في ثلاث مدارس مبكرًا، ضمن جولة طويلة شملت "مدرسة المدينة الثانوية، والخليج الثانوية، ومتوسطة تحفيظ القرآن بشرق الدمام".

وقال الدكتور العتيبي: إن مؤشرات اليوم الأول للاختبارات كانت مبشرة جدًّا -جاءت بعد توفيق الله- لعمليات التهيئة التي نفذتها المدارس طوال الأسبوع الماضي؛ مشيرًا إلى أن الاختبارات راعت تطبيق الإجراءات الاحترازية في كافة لجان الاختبار، وتطبيق أفضل المعايير لتسليم الأسئلة وتسلم الإجابات وعمليات الرصد والتصحيح والمراجعة.

وأضاف أن إدارات المدارس والمعلمين والمعلمات أسهموا بشكل لافت في إنجاح رحلة الاختبارات عبر منهجية التهيئة والتحفيز بعد غياب عن الاختبارات لمدة تصل لعامين بتطبيق أفضل الممارسات التربوية والتعليمية؛ مبينًا أن خطط الإشراف ستشمل كافة مدارس البنين والبنات في المنطقة الشرقية منذ اليوم الأول وحتى نهايتها.

وأفاد "العتيبي" بأن إدارة التعليم والمكاتب التابعة لها، تنفذ حاليًا برامج دعم ومساندة لكل الطلاب والطالبات، وتقديم الخدمات الإرشادية يوميًّا؛ مؤكدًا أن من الأهداف الرئيسية أن يتحقق للطالب أو الطالبة مساحة مثلى لتقديم الاختبارات في بيئة مناسبة ترقى للطموح.

ونوّه "العتيبي" بأن عمليات المتابعة والإشراف والدعم، ستشمل المرحلة الابتدائية عبر منصة "مدرستي"؛ للاطمئنان على سير الاختبارات؛ أسوةً ببقية المراحل؛ معربًا عن أمله في أن تتكلل جهود أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات بتحقيق الغايات والنجاح بتوفيق الله؛ مثمنًا جهود المعلمين والمعلمات لخدمة دينهم وقيادتهم بتقديم رسالتهم السامية للمجتمع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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