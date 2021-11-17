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بعد 12 ثانية.. لاعب السلفادور يسجل أسرع هدف في تاريخ تصفيات ()

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بعد 12 ثانية.. لاعب السلفادور يسجل أسرع هدف في تاريخ تصفيات كأس العالم (فيديو) بعد 12 ثانية.. لاعب السلفادور يسجل أسرع هدف في تاريخ تصفيات ()

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سجل خايرو هنريكيز لاعب منتخب السلفادور أسرع هدف في تاريخ تصفيات لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي لكرة القدم «كونكاكاف» ضد بنما بعد 12 ثانية من انطلاق المباراة التي جمعت المنتخبين أمس الثلاثاء 16-11-2021 وانتهت بفوز البنمي بنتيجة 2-1.

وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء «IFFHS» أصبح هذا الهدف الأسرع في تاريخ تصفيات كونكاكاف وتجاوز هدف جونينيو باكونا (كوراساو) في 25 مارس 2021 ضد سانت فنسنت وجرينادينز (5-0) والذي سجل بعد 18 ثانية.

كما احتل هدف خايرو هنريكيز المركز الثالث في ترتيب أسرع الأهداف على الإطلاق في تصفيات كأس العالم في جميع الاتحادات القارية، بعد هدف كريستيان بينتيكي لاعب بلجيكا في شباك جبل طارق (8 ثواني) يوم 10-10-20216 المباراة انتهت (6-0)، ودايفيد جوالتيري لاعب سان مارينو في مرمى إنجلترا (9 ثواني) يوم 17-11-1993 انتهت (1-7).

جدير بالذكر إن أسرع هدف على الإطلاق في نهائيات كأس العالم (11 ثانية) سجله هاكان شوكر (تركيا) ضد كوريا الجنوبية (3-2) في 29 يونيو 2002، بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم 2002 الذي أقيم في كوريا واليابان.

المصرى اليوم

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