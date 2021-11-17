القوى العاملة بالشرقية تعلن فتح باب التقدم للإلتحاق ببرامج التدريب المهني التحويلي

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أعلن المستشار مدحت الغمراوي وكيل وزارة القوي العاملة بالشرقية،عن فتح باب التقديم للإلتحاق ببرامج التدريب المهني«التدريب التحويلي لعام 2022» للشباب والفتيات، بمراكز التدريب التابعة للمديرية «مركز التدريب المهني بالنحال، مركز التدريب المهني بالصيادين»، بقسم الأركت للإناث، وقسم اللحام للذكور، وذلك لمدة شهرين متتاليين يومياً ماعدا يومي الجمعة والسبت من التاسعة صباحا وحتي الواحدة ظهراً.

وأشار إلى أن هناك عدد من المزايا يحصل عيلها المتدرب، ومنها اكتساب خبرات جديدة من خلال التدريب على يد نخبة من المدربين المتخصصين، وكذلك التأمين على المتدرب ضد الإصابة خلال مدة التدريب، كما يمنح المتدرب شهادة معتمدة من المديرية بعد اجتياز الاختبار العملي والنظري، ويصرف للمتدرب معطف لارتدائه أثناء التدريب، بالإضافة إلى قيام المديرية بمعاونة المتدربين في الالتحاق بالعمل بالمنشآت الصناعية بالقطاع الخاص، فضلا عن زيارات ميدانية لخطوط الإنتاج، ومنح الثلاثة الأوائل بقسمي الأركت واللحام شنطة أدوات بقيمة ٣ آلاف جنيه.

أوضح وكيل وزارة القوي العاملة، أن الأوراق والشروط المطلوبة للتقديم للالتحاق ببرامج التدريب المهني، أن يتقدم بصورة الرقم القومي، وصورة المؤهل الدراسي، وصورة الموقف من التجنيد للذكور، وصورة من شهادة الخدمة العامة للإناث، واجتياز الكشف الطبي واختبارات التوجيه المهني.

يذكر أنه تقرر استلام طلبات الإلتحاق ببرامج التدريب المهني «التدريب التحويلي لعام 2021»، بمركز التدريب المهني بالنحال وعنوانه بجوار سنترال شرق الزقازيق، خلف الصالة المغطاة، وقسم النحال بالزقازيق، ومركز التدريب المهني بالصيادين وعنوانه بجوار الحملة الميكانيكية قسم الصيادين الزقازيق، أو بأقرب مكتب تشغيل لمحل إقامة المتدرب.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الدورات التدريبية والندوات التثقيفية، وورش العمل للشباب والفتيات بمختلف فئاتهم العمرية، لصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم ودمجهم بسوق العمل، وخاصه الفتيات والمرأة المعيلة لفتح آفاق جديدة لهم للعمل، وتعلم حرف جديدة تدر عليهم دخلا وليحيوا حياة كريمة.