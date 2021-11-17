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قال المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة الصناعة بحزب الوفد، عضو المكتب التنفيذي، إن الإعلان رسمياً عن إطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم يكشف عن حالة الأمان والاستقرار التي تتمتع بها مصر خاصة في ظل ما يعانيه العالم من إنتشار جائحة فيروس كورونا .

وأضاف عضو المكتب التنفيذي للوفد، أن عودت المنتدى الشبابي للانعقاد مرة أخرى يعد إشارة لعودة الحياة من جديد واعلان انتصار الدولة المصرية على جائحة كورونا، وسيطرة الحكومة على تفشيه بين المواطنين من خلال توفير جميع انواع اللقاحات التي تم منحهم أياها.

وأوضح قوطة، في بيان له، أن عودة انطلاق منتدى شباب العالم رسالة قوية من مصر بفتح ذراعيها مرة أخرى أمام شباب العالم لتجمعهم على أرضها واستكمال مشروع تمكين الشباب والاستماع لمشكلاتهم ومتطلباتهم لا سيما في ظل انقطاع دام لسنوات جراء ما فرضته جائحة كورونا على العالم وتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة وإقامة الحواجز التي عطلت كثيرا من الشباب عن استكمال أحلامهم.

ولفت أن أجندة منتدى شباب العالم هذا العالم ستتضمن ما فرضته جائحة كورونا من معوقات أمام الشباب، فضلا عن فتح حوار موسع حول البدائل المقترحة لللتعامل مع الجائحة وابتكار انواع مختلفة من التواصل بين الشباب من خلال التطبيقات الاليكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة بحزب الوفد، أن منتدى الشباب فرصة للتقارب من جديد بين الشباب المصري وشباب العالم ودعوة لزيارة ارض السلام والإبداع والتنمية .