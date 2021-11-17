بعد وفاة نائب «التنسيقية» .. تعرف على موقف المقعد البرلماني الفارغ

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عقب صراع قصير مع المرض توفي النائب الشاب أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والعضو بحزب حماة الوطن، وتولي زيدان أثناء الدورة البرلمانية الحالية وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب .

ووفقا للمادة 25 من قانون مجلس النواب في حالة خلو مقعد المجلس في النظام الفردي أن تجري انتخابات تكميلية وفى حالة نظام القوائم يتولي الاحتياطي للنائب في القائمة .وتنص المادة على أنه: «إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر».

كما تنص المادة في قانون مجلس النواب على أنه: «إذا كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا، يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه».

وطبقا لقانون مجلس النواب فإنه من المقرر أن يتم تصعيد الإحتياطى لـ النائب أحمد زيدان بالقائمة وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.