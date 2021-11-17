«مستقبل وطن» يفتح مقراته لإستقبال المواطنين للتطعيم ضد كورونا

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أعلن حزب مستقبل وطن صاحب الاغلبية البرلمانية فتح جميع مقاراته على مستوي الجمهورية لاستخدامها كمراكز تطعيم ضد فيروس كورونا، وقال الحزب في بيان له انه تماشيا مع السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام، زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.

قامت أمانات الحزب بكافة المحافظات بفتح جميع المقرات على مستوى المدن والمراكز والقرى، لاستخدامها كمراكز للتطعيم ضد فيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة، لمساعدة المواطنين وتسهيل حصولهم على التطعيم، والتي بدأت يوم 6 نوفمبر 2021.

وشهدت مقرات الحزب اقبالا كثيفا من المواطنين الراغبين في تلقى لقاح فيروس كورونا، وسط إشادة من المترددين بالخدمة المقدمة لهم وحسن الاستقبال وسرعة إنهاء إجراءات الحصول على اللقاح من جانب أعضاء الحزب.

ويذكر أن الحزب قد نظم على مستوي جميع المحافظات، ندوات توعوية ميدانية عن فيروس كورونا، لكيفية مواجهته، فضلا عن أهمية التطعيم للوقاية من خطر الإصابة بالفيروس.