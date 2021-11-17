ضبط تشكيل عصابي لسرقة «التوك توك» بالإسكندرية

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تمكن قطاع الأمن العام من ضبط تشكيل عصابى لسرقة مركبات «التوك توك» بأسلوب كسر الكونتاك وتوصيل الأسلاك بالإسكندرية.

وأكدت معلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قيام 5 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة منيا البصل بالإسكندرية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى إرتكاب وقائع سرقات مركبات «التوك توك» بأسلوب كسر الكونتاك وتوصيل الأسلاك، متخذين من دائرة قسم منيا البصل بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 7 وقائع بدائرة قسمى شرطة منيا البصل وكرموز بالإسكندرية.

كما تم بإرشادهم ضبط المركبات المستولى عليها لدى عميلين سيئ النية شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بالإسكندري)، ولقد أمكن ضبط الآخرين والمسروقات .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.