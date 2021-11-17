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بنها 1560 تجاوز سرعة ..«شرطة المرور»: ضبط 5613 مخالفة متنوعة

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بنها 1560 تجاوز سرعة ..«شرطة المرور»: ضبط 5613 مخالفة متنوعة بنها 1560 تجاوز سرعة ..«شرطة المرور»: ضبط 5613 مخالفة متنوعة

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واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة،وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 5613 مخالفة مرورية متنوعة.

قالت الداخلية في بيان اليوم الاربعاء :«تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (5613) مخالفة مرورية متنوعة».

وأضافت: «من بينها المخالفات  (1560) مخالفة تجاوز السرعة المقررة ،و (111) مخالفة السير بدون تراخيص،و 5 مخالفات الدراجات النارية و11 مخالفة موقف عشوائى و40 مخالفة لشروط التراخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».

المصرى اليوم

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