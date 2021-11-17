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عاشر قاصرا أكثر من مرة لإجبار أهلها على تزويجها له.. السجن 15 سنة لعامل بالشرقية

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عاشر قاصرا أكثر من مرة لإجبار أهلها على تزويجها له.. السجن 15 سنة لعامل بالشرقية عاشر قاصرا أكثر من مرة لإجبار أهلها على تزويجها له.. السجن 15 سنة لعامل بالشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، الدائرة الثانية عشر، برئاسة المستشار نسيم على بيومى، وعضوية المستشارين، محمد أحمد السيد، وسامى زين العابدين، والوليد حسين مكى، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب، بمعاقبة عامل بالسجن لمدة ١٥ سنة وألزمته المصاريف، لقيامه بهتك عرض قاصر بسبب خلافات أسرية بمدينة العاشر من رمضان.

تعود أحداث القضية لشهر سبتمبر من العام الماضي، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغا من عامل يبلغ من العمر ٤٠ عاما، بأنه علم من نجلته ١٧ عاما طالبة، بقيام «م. ح» ٢١ عاما عامل بالتعدي عليها بأن عاشرها معاشرة الأزواج، وذلك إثر خلافات أسرية بينهم وبين المتهم قاصدا هتك عرض نجلته.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتبين من التحقيقات أكدتها التحريات قيام المتهم بهتك عرض المجني عليها مستغلا صغر سنها وحداثة عهدها، وباستجواب المجني عليها أفادت أن المتهم قام بخطبتها واتفقا على إقامة علاقة جنسية، وعاشرها معاشرة الأزواج أكثر من مرة لإرغام أهليتها على إتمام الزواج فابلغت والدها بالواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

المصرى اليوم

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