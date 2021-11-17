إحالة مدرس في الدقهلية للجنايات.. هتك عرض تلميذة أثناء درس خصوصي بإحدى قرى المنصورة

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قرر المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، اليوم، إحالة مدرس إلى محكمة جنايات المنصورة لقيامه بالتحرش وهتك عرض تلميذة أثناء إعطائها درس خصوصي بإحدى قري مركز المنصورة.

وقررت نيابة مركز المنصورة، إحالة «مصطفى. م. ع»، 46 سنة، مدرس لغة عربية، مقيم بإحدى قري مركز ‏المنصورة، إلى محكمة جنايات المنصورة وذلك في القضية رقم 21875 لسنة 2021 جنايات ‏مركز المنصورة، والمقيدة برقم 2953 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.‏

وجاء بقرار الإحالة أن المتهم في يوم 10 أكتوبر 2021 بدائرة مركز المنصورة هتك ‏عرض الطفلة المجني عليها «أمانى. ي. ف»، 9 سنوات، بالقوة والتهديد بأن قام بملامسة مواطن عفتها ‏وتقبيلها عنوة حال كونه ممن لهم سلطة عليها.‏

وكان مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من مأمور مركز المنصورة بورود بلاغ من والد إحدى التلميذات يتهم مدرس بالتعدى على نجلته وتقبيلها عنوة ولمس مواطن عفتها وتمكن ضباط المباحث من ضبط المدرس، والذى اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

واستمعت النيابة لأقوال الطفلة على سبيل الاستدلال وبسؤال والدها «37 سنة – سائق» أكد بأنه حال تواجد طفته لدي المتهم بغرفة أعلي سطح مسكنه لتلقى أحد الدروس لديه ‏لكونه معلم تعدي عليها جنسيا بأن لامس مواطن العفة بجسدها وقام بتقبيلها عنوة وأعزي ‏قصده إ إلى هتك عرض ابنته الطفلة المجلي عليها.‏

وأيدت ربة منزل أقوال والد الطفلة، كما شهد «اسلام. م. ع» أخصائي اجتماعي بخط نجدة ‏الطفل، بان الطفلة المجني عليها تعرضت لعنف نفسي وجنسي.

‏وأجرت النيابة العامة معاينة لمكان ارتكاب الواقعة، وثبت اتفاقه مع أقوال الطفلة المجني عليها ‏وثبت من شهادة ميلاد الطفلة أنها من مواليد 22 أكتوبر 2012.‏

يذكر أن محكمة جنيات المنصورة قضت بالمؤبد على إمام مسجد بالسجن بعد اتهامه بهتك ‏عرض طفلة أثناء تحفيظها القرآن الكريم في بيته بإحدى قري مركز طلخا ‏.