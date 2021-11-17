فتح باب القبول بالمعهد الصناعي الثانوي بصامطة

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أعلن المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة صامطة عن فتح باب القبول والتسجيل في برامج المعهد الصباحية للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1443هـ بدءًا من الأحد القادم، ويستمر لمدة عشرة أيام في برامج المعهد، وذلك عبر رابط بوابة القبول الإلكترونية : (قبولي)

يذكر أن المعهد الصناعي الثانوي بصامطة يسهم في تدريب أبناء الوطن وتأهيلهم لدخول سوق العمل في مجالات وقطاعات العمل الحكومي والخاص، في مجال "اللحام والقطع بالقوس المعدني الحجب، وأساسيات أشغال النجارة، وأساسيات تشخيص أعطال السيارات، وصيانة محركات السيارات، وتشخيص أعطال وصيانة المكيفات المجزأة أو المنفصلة ( سبليت)، وفحص وصيانة الأعطال الكهربائية"، لمدة فصل تدريبي واحد، وهو ما يسهم في تحقيق رسالة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومواكبة تحقيق رؤية 2030.