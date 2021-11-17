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الحدود الشمالية.. رفع 118 سيارة تالفة ومهملة من الشوارع والأحياء في مدن المنطقة

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الحدود الشمالية.. رفع 118 سيارة تالفة ومهملة من الشوارع والأحياء في مدن المنطقة الحدود الشمالية.. رفع 118 سيارة تالفة ومهملة من الشوارع والأحياء في مدن المنطقة
ضمن الجهود الرقابية لمعالجة التشوه البصري.. الأمانة شددت على أهمية الإبلاغ عن المخالفات

الحدود الشمالية.. رفع 118 سيارة تالفة ومهملة من الشوارع والأحياء في مدن المنطقة

: رفعت أمانة منطقة الحدود الشمالية خلال المدة من 15 أكتوبر حتى 15 نوفمبر الجاري، 118 سيارة تالفة ومهملة في الطرقات والأحياء في مدن ومحافظات المنطقة.

وأوضحت الأمانة أن ذلك يأتي ضمن الجهود الرقابية لمعالجة التشوه البصري؛ لافتةً النظر إلى أهمية دور المواطن والمقيم في الإبلاغ عن أية مخالفات تتعلق بهذا الشأن من خلال الاتصال بالهاتف الموحد لتلقي البلاغات "940"، إضافة إلى أهمية دوره في التعاون مع الجهات المختصة من خلال حفاظه على البيئة والمجتمع ونشر السلوك الإيجابي بين أفراده.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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