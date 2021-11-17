بتعاملات 2،5 مليون جنيه.. ضبط متهم لقيامه بالإشتراك مع آخر في الإتجار بالنقد الأجنبى

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي قيام كل من (عامل زراعى «يعمل بالخارج بإحدى الدول»، شقيق زوجته- مقيمان بدائرة مركز شرطة أبوقرقاص بالمنيا)، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية، وقيامه بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من الخارج بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب الثانى بالعملة المصرية، وهو ما يعرف بنظام المقاصة.

بينما يقوم الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد نقداً أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة مالية.. فضـــلاً عن الإستفادة من فـارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم الثانىحيث أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع الأول «المتواجد بالخارج».. كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال 3 أعوام طبقاً للفحص المستندى ( 2،5) مليون جنيه مصرى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.