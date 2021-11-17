«فؤاد» تشهد افتتاح ورشة العمل الخامسة للاتحاد العربى للقضاء الادارى لحماية البيئة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمستشار محمد حسام رئيس مجلس الدولة ،والمستشار محمد البادى رئيس الإتحاد العربى للقصاء الإدارى ورئيس المحكمة الاتحادية العليا بدولة الامارات، افتتاح ورشة العمل الخامسة للاتحاد العربى للقضاء الادارى تحت عنوان «دور القضاء الادارى في حماية البيئة»، وذلك بحضور لفيف من السادة القضاه من الدول العربية وأعضاء الاتحاد العربى للقضاء الادراى .

وأعربت فؤاد خلال كلمتها بالورشة عن سعادتها للمشاركة في هذا الملتقى القضائي والقانونى، مشيدة بالدور العظيم الذي يؤديه القضاء الادارى في مجال شؤون البيئة، وهو ما يؤكد وبوضوح أن البيئة لم تعد محط اهتمام الجهات الفنية المختصة في مجال البيئة فقط، بل اصبحت محور اهتمام مؤسسات الدولة بما فيها الجهات القضائية، مشيرة إلى الدور الكبير الذي يلعبة القضاء الاداراى في حماية البيئة في معظم دول العالم، موضحة أن الدستور نص على انه من حقوق الانسان ان يعيش في بيئة صحية وآمنة، وأن القوانين المنظمة للبيئة هي الأساس المنظم لشئون البيئة ويعد القضاء هو المسؤول عن تنفيذ تلك القوانين بطريقة تواكب كافة مشكلات البيئة، وهو ما أكدت عليه كافة الاتفاقيات الدولية التي ابرمت في مجال البيئة ووافقت عليها الدول واصبحت جزء لا يتجزء من نظامها القانونى، فقد اكدت تلك الاتفاقيات على ايمانها بأن الهيئة القضائية لكل دولة بألمامها الكامل بنقاط القانون البيئى وادراكها لدورها في تعزيز وتطوير القوانين والضوابط والاتفاقيات الدولية، فإنها بلاشك تلعب دورا حاسما في ارساء المبادئ التي تكرس ثقافة الانسان في ان يعيش في بيئة صحية وآمنة.

وأكدت فؤاد خلال الورشة على التعاون البناء والمثمر مع دولة الامارات الشقيقة، فقد تم الموافقة على استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ القادم cop27، واستضافة دولة الامارات لمؤتمر المناخ cop28 لعام٢٠٢٣ وهو يعد من اكبر المؤتمرات الدولية، مؤكدة على بذل قصارى الجهود بدعم من القيادة السياسة لانجاح المؤتمر واحتضان القارة الأفريقية وشواغلها، مشيرة انه تم الاتفاق مع المبعوث الرسمى لدولة الامارات خلال قمة المناخ cop26 على التآزر بين دولتى مصر والامارات، والاستفادة من اسبوع ابو ظبى للاستدامة لاطلاق المبادرات المشتركة التي ستبدء من مصر ويتم استكمالها بدولة الامارات،مؤكدة على العمل على الخروج بمبادرات عربية مشتركة تصب في حماية البيئة ومواجهة اثار تغير المناخ في بلادنا العربية.