«زراعة الإسكندرية»: 113 من المربين تقدموا للاستفادة بـ«البتلو» (الشروط والضوابط)

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قال المهندس طارق زكي، وكيل وزارة الزراعة في الاسكندرية، أن المديرية تعمل على تحقيق أهداف مشروع البتلو القومي، وذلك من خلال توفير كافة التسهيلات للشباب للبدء في هذا المشروع، مما يعمل على زيادة الإنتاج المحلى من اللحوم الحمراء وتقليل الاستيراد.

وأوضح أن عدد المتقدمين من الشباب للاستفادة من هذا المشروع في الاسكندرية، بلغ 113 متقدم ، وأن إجمالى الشباب المستفيدين بالفعل من المشروع وصل الى 35 مستفيداً.

وأشار الى أنه يمكن للشباب الاستفادة من مشروع تربية البتلو من خلال توفير رخصة تشغيل أو تصريح مزاولة نشاط مزرعة إنتاج حيواني يمكن أن تستوعب أكثر من 10 رؤوس للبتلو المستورد و 20 رأس للبتلو المحلي، أو لصغار المربين والمستفيدين بـ 10 رؤوس وما قل عن ذلك يتم الاكتفاء بمعاينة للحظيرة للتأكد من مدى الملائمة للتربية والتسمين، مشيرا إلى أنه يتم التقدم بطلب للحصول على قرض البتلو إلى مديرية الزراعة بالمحافظة في حال وجود ترخيص تشغيل للمزرعة، أما في حالة عدم وجود ترخيص يتم التقدم للبنك الزراعي مباشرة لإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة للقرض.

وعن تفاصيل التقديم قال، أن الأوراق المطلوبة للتقديم على مشروع تربية البتلو، تتضمن صورة بطاقة الرقم القومي لطالب التمويل، والضمان، ثم يتم إجراء معاينة للراغبين في الحصول على القروض من خلال لجنة ثلاثية تضم مديرية الزراعة ممثلة في إدارة الإنتاج الحيواني التابعه لقطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، ومديرية الطب البيطري، وكذلك البنك الزراعي المصرى حسب القواعد الموجودة مع اللجنة. لافتا إلى انه في حالة التمويل لشراء 10 رؤوس فأقل يتم الصرف للمبلغ على دفعة واحدة من البنك الزراعي المصري، أما في حالة التمويل لأكثر من 10 رؤوس من الأسواق فيجرى الصرف على دفعات على أن لا تزيد الدفعة على قيمة 10 رؤوس ويجرى التأمين عليها وتحصينها وترقيمها بمعرفة الطب البيطري ثم يتم متابعتها بمعرفة إدارة الإنتاج الحيواني بمديرية الزراعة إلى أن يجرى صرف قيمة التمويل بالكامل.

وقال محافظ الاسكندرية، محمد الشريف، أن المشروع يأتى في ضوء تكليفات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة المستفيدين من صغار المربين لمشروع تربية البتلو، وتشغيل الشباب ومشاركتهم فى التنمية الاقتصادية، وزيادة إنتاج اللحوم لتضييق الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج مع تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الثروة الحيوانية.

وأكد أن مشروع تربية البتلو من أنجح المشروعات الزراعية التي تبنتها الدولة كما أن المديريات المختصة بالمحافظة تعمل بكل جهد على تنمية الثروة الحيوانية بتوفير الرعاية البيطرية الصحيحة من خلال حصول كل حيوان على التحصينات المقررة له وفحص الأعلاف التى يشتريها المربى والتأكد من صلاحيتها وحال اكتشاف أي مخالفات أو عقبات يتم تذليلها والتحقيق مع المهمل كل ذلك بهدف تحقيق أعلى معدلات إنتاج.

"زراعة الاسكندرية": 113 مربى تقدموا للاستفادة بـ"البتلو" .. وهذه شروط وضوابط المشروع (صور)

"زراعة الاسكندرية": 113 مربى تقدموا للاستفادة بـ"البتلو" .. وهذه شروط وضوابط المشروع (صور)

"زراعة الاسكندرية": 113 مربى تقدموا للاستفادة بـ"البتلو" .. وهذه شروط وضوابط المشروع (صور)

"زراعة الاسكندرية": 113 مربى تقدموا للاستفادة بـ"البتلو" .. وهذه شروط وضوابط المشروع (صور)

"زراعة الاسكندرية": 113 مربى تقدموا للاستفادة بـ"البتلو" .. وهذه شروط وضوابط المشروع (صور)