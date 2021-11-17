أخبار عاجلة

حسام عبد المنعم: ابتعدت عن العمل في الزمالك بسبب العلاقات والمصالح -
تحصين أكثر من 80 ألف ماشية في كفر الشيخ ضد القلاعية والوادي المتصدع -
معتز البطاوي : الأداء التحكيمي «علامة استفهام» .. وتقدمنا بشكوى للجبلاية ورابطة الأندية -
رئيس سموحة يكشف حقيقة طلب الزمالك عودة مروان حمدي في يناير -
أحكام دوائر الإرهاب في أسبوع على المتهمين بـ «قضايا العنف وحيازة مفرقعات» -
حارس الأهلي السابق: كارتيرون بيضحك على جمهور الزمالك -
حمادة أنور: توقف الدوري سيفيد الزمالك ويضر الأهلي -
«الطريق ده مقفول من 3 آلاف سنة».. يسرا توجه رسالة لـ الرئيس بعد افتتاح طريق الكباش -
مدير آثار معبد الأقصر: إنجاز مشروع تطوير طريق الكباش بأياد مصرية.. فيديو -
لبدء إنشاء محطة مترو المطبعة .. غلق كلى لشارع الهرم مع المحولات وحتى أبو الفرج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«إعلام النواب»: انطلاق منتدى شباب العالم من رسالة دولية بعودة الحياة لطبيعتها

Print
«إعلام النواب»: انطلاق منتدى شباب العالم من مصر رسالة دولية بعودة الحياة لطبيعتها «إعلام النواب»: انطلاق منتدى شباب العالم من رسالة دولية بعودة الحياة لطبيعتها

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن الشباب المصرى يعيش أزهى عصوره في عهد القيادة السياسية سواء من خلال التمكين الحقيقي بعد التأهيل وأصبح الجميع على مسافة واحدة من المناصب القيادية والفيصل في الأمر المقومات التي يمتلكها الشباب أنفسهم واستعدادهم للعمل والمشاركة السياسية وإثبات الذات بعدما أصبحت الفرصة متاحة للجميع من خلال تمكين حقيقى بعد التأهيل، ولعل أن عودة انطلاقة منتدى الشباب العالم في نسخته الرابعة باسم«نعود إلى السلام والإبداع والتنمية على أرض السحر والسلام» في يناير المقبل، ترجمة على قوة الدولة المصرية ومدى اهتمامها بالشباب في ظل عودة الحياة لطبيعتها.

وأكدت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن منتدى شباب العالم يعد حدث هام ومنتظر دوليا، وترجمة حقيقية لمدى قدرة الدولة المصرية على تنظيم الأحداث العالمية والتى نجحت فيها باحترافية خلال الدورات السابقة، خاصة وأن المنتدى يعد فرصة ذهبية بين شباب العالم للنقاش والحوار وتبادل الثقافات، واستعراض نماذج هامة يمكن أن تكون تجربة ملهمة لكل من يواجه تحديات صعبة وفرصة للتأهيل، ومن المتوقع أن تكون الدورة الجديدة للمنتدى مثل سابقتها من حيث الإخراج والتنظيم والتوصيات على الأرض.

وأشارت رشاد، إلى أن المنتدى يحمل رسالة أيضا بأن العالم يستعيد نشاطه ويمارس حياته بشكل طبيعي بعد توقف نتيجة جائحة كورونا، ويحمل رسالة أيضا تتمثل في أن السلام هو اللغة السائدة وتنطلق من الدولة المصرية، ودور القيادة السياسية في إرساء قواعد السلام في المنطقة وتعظيم الاستفادة من خبرات الشباب في بناء الأوطان لخلق دوة شابة قوية، مناشدة جميع الشباب التسجيل في النسخة الرابعة للمنتدى لفتح آفاق جديدة والمناقشة والاستماع إلى الآخر لتكتمل الصورة في ظل الجمهورية . الجديدة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مدير آثار معبد الأقصر: إنجاز مشروع تطوير طريق الكباش بأياد مصرية.. فيديو

مدير آثار معبد الأقصر: إنجاز مشروع تطوير طريق الكباش بأياد مصرية.. فيديو

زاهي حواس: افتتاح طريق الكباش وضع مصر على قمة العالم (فيديو)

زاهي حواس: افتتاح طريق الكباش وضع مصر على قمة العالم (فيديو)

«المصري اليوم» تنشر نصوص أناشيد احتفالية طريق الكباش.. وتكشف كواليس استعداد الكورال

«المصري اليوم» تنشر نصوص أناشيد احتفالية طريق الكباش.. وتكشف كواليس استعداد الكورال

مدير آثار معبد الأقصر: إنجاز مشروع تطوير طريق الكباش بأياد مصرية

مدير آثار معبد الأقصر: إنجاز مشروع تطوير طريق الكباش بأياد مصرية