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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عامر محمد بالحبس مع الشغل لمدة عام، لاتهامه بإصابة مواطن بعاهة مستديمة في مصر القديمة.

صدر الحكم برئاسة ممدوح سليمان وحاتم الخولى وإيهاب حكيم وتامر سعودى وأمانة سر أحمد صبحى عباس .

كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات لأنه في يوم 4 يناير 2018 بدائرة قسم شرطة مصرالقديمة بمحافظة القاهرة، اشترك مع آخر في ضرب المجنى عليه على عزت باستخدام أداة «كزلك» فأحدث به إصابته والتي نشأ عنها عاهة مستديمة تتمثل في فقد كامل في وظيفة اليد اليسرى تقدر بنسبة 40%.

وقال المجنى عليه إنه خلال فض مشاجرة بين المتهمين قام المتهم الأول بالتعدى عليه ضربا على رأسه مستخدما في ذلك أداة «سكين» فأحدث إصابته والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة.

ثبت من تقرير الطب الشرعى أن المجنى عليه مصاب بفقد شبه كامل بوظيفة اليد اليسرى وهو ما يمثل عاهة مستديمة تقدر بنسبة 40%.