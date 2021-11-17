أخبار عاجلة

حسام عبد المنعم: ابتعدت عن العمل في الزمالك بسبب العلاقات والمصالح -
تحصين أكثر من 80 ألف ماشية في كفر الشيخ ضد القلاعية والوادي المتصدع -
معتز البطاوي : الأداء التحكيمي «علامة استفهام» .. وتقدمنا بشكوى للجبلاية ورابطة الأندية -
رئيس سموحة يكشف حقيقة طلب الزمالك عودة مروان حمدي في يناير -
أحكام دوائر الإرهاب في أسبوع على المتهمين بـ «قضايا العنف وحيازة مفرقعات» -
حارس الأهلي السابق: كارتيرون بيضحك على جمهور الزمالك -
حمادة أنور: توقف الدوري سيفيد الزمالك ويضر الأهلي -
«الطريق ده مقفول من 3 آلاف سنة».. يسرا توجه رسالة لـ الرئيس بعد افتتاح طريق الكباش -
مدير آثار معبد الأقصر: إنجاز مشروع تطوير طريق الكباش بأياد مصرية.. فيديو -
لبدء إنشاء محطة مترو المطبعة .. غلق كلى لشارع الهرم مع المحولات وحتى أبو الفرج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الحبس عامًا مع الشغل لمتهم أصاب مواطنًا بعاهة مستديمة في القديمة

Print
الحبس عامًا مع الشغل لمتهم أصاب مواطنًا بعاهة مستديمة في مصر القديمة الحبس عامًا مع الشغل لمتهم أصاب مواطنًا بعاهة مستديمة في القديمة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عامر محمد بالحبس مع الشغل لمدة عام، لاتهامه بإصابة مواطن بعاهة مستديمة في القديمة.

صدر الحكم برئاسة ممدوح سليمان وحاتم الخولى وإيهاب حكيم وتامر سعودى وأمانة سر أحمد صبحى عباس .

كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات لأنه في يوم 4 يناير 2018 بدائرة قسم شرطة مصرالقديمة بمحافظة القاهرة، اشترك مع آخر في ضرب المجنى عليه على عزت باستخدام أداة «كزلك» فأحدث به إصابته والتي نشأ عنها عاهة مستديمة تتمثل في فقد كامل في وظيفة اليد اليسرى تقدر بنسبة 40%.

وقال المجنى عليه إنه خلال فض مشاجرة بين المتهمين قام المتهم الأول بالتعدى عليه ضربا على رأسه مستخدما في ذلك أداة «سكين» فأحدث إصابته والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة.

ثبت من تقرير الطب الشرعى أن المجنى عليه مصاب بفقد شبه كامل بوظيفة اليد اليسرى وهو ما يمثل عاهة مستديمة تقدر بنسبة 40%.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مدير آثار معبد الأقصر: إنجاز مشروع تطوير طريق الكباش بأياد مصرية.. فيديو

مدير آثار معبد الأقصر: إنجاز مشروع تطوير طريق الكباش بأياد مصرية.. فيديو

زاهي حواس: افتتاح طريق الكباش وضع مصر على قمة العالم (فيديو)

زاهي حواس: افتتاح طريق الكباش وضع مصر على قمة العالم (فيديو)

«المصري اليوم» تنشر نصوص أناشيد احتفالية طريق الكباش.. وتكشف كواليس استعداد الكورال

«المصري اليوم» تنشر نصوص أناشيد احتفالية طريق الكباش.. وتكشف كواليس استعداد الكورال

مدير آثار معبد الأقصر: إنجاز مشروع تطوير طريق الكباش بأياد مصرية

مدير آثار معبد الأقصر: إنجاز مشروع تطوير طريق الكباش بأياد مصرية