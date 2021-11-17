«معكم» يحتفل بمئوية وديع الصافي

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يحتفل برنامج «معكم منى الشاذلي» بمئوية ميلاد الفنان الكبير وديع الصافي، وذلك في حلقة خاصة تذاع مساء الغد، الخميس، على قناة cbc، في تمام الساعة التاسعة مساء.

تستقبل الإعلامية منى الشاذلي، خلال الحلقة، المطرب أنطوان الصافي نجل الفنان الراحل، ليحكي عن عشق والده لمصر وتأثره الكبير بنكسة 1967، وكذلك كواليس تقديمه لأغنية «عظيمة يا مصر» أمام الرئيس الراحل محمد أنور السادات في ذكرى انتصار أكتوبر عام ١٩٧٦.

ويشدو أنطوان عددا من أغاني والده، وسط تفاعل كبير من الجمهور، كما يروي كواليس مشاركته كعضو للكورال في فرقة وديع الصافي.

يتحدث أيضا نجل المطرب الراحل عن علاقة والده بالرحبانية والفنانة فيروز، وتأثره الشديد بموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، وكيف واجه الصافي أزمة مالية كبيرة بعد إنتاجه لمشروع مسرحي كاد ينهي مسيرته الفنية.