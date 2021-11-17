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حكت الفنانة سميحة أيوب عن الفنان يوسف وهبي ومشادة دارت بينهما في بداية تلاقيهما في المسرح القومي، أدى إلى ذهاب الفنان الراحل لها ليفهم أسباب قسوتها معه.

وقالت الفنانة خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي: «يوسف بيه كان ليّا معاه جولة».

وبدأت حكايتها: «الأستاذ زكي طليمات (المدير الفني للمسرح القومي) مدير فرقتنا وأستاذنا وفي يوم من الأيام حصل زمن اسم (التطهير للمسرح) في الخمسينيات وتم إقالته وجاءوا بيوسف وهبي ليحل محله، وضموا فرقة المسرح الحديث مع الفرقة القومية للمسرح، وإحنا الصغيرين غضبنا».

وتابعت: «ومسك المسرح يوسف وهبي وقال البنت: اللي عاملة ثورة جيبوهالي، قولت: لأ ما أروحش أقابله وينزل يكلمني في الصالون وكان معايا زمايلي.. ماكنش بيهمني إلا شغلي.. ونزل الرجل قعد في الصالون وقال هاتوها، وقالي: مالك يا سميحة عاملة كده ليه ورافضه كل حاجه ليه؟، قلت له: أستاذنا (زكي طليمات) أستاذنا ومربينا، ورد عليّا: وماله وأنا أبقى أستاذكم».

واستكملت القصة موضحة أن الفنان عرض عليها دور ساهم في تبدّل مسيرتها الفنية، قائلة: «أنا شايف فيكي أنك هتبقي ممثلة هائلة وكويسة وأنا شايل لك دور في مسرحية (أعظم امرأة) أنا وأنتِ وأمينة رزق.. أنا اتكسف ساعتها لأني كنت حادة وكان لازم اتشتم.. وقالي: فيه حاجه مضيقاكي، هتشتغلي الدور؟، ووافقت هو رجل جميل وكل يوم كان يقولنا نكت ويضحكنا».