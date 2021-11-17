يمني سرق لوحة مركبة وارتكب عدد من المخالفات بها
صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية للنشاطات الإجرامية لتهريب وترويج...
كشفت وزارة العدل أن إجمالي المستفيدين من خدماتها المقدمة عبر تطبيق الأجهزة الذكية تجاوزوا الـ2.1 مليون مستفيد، وذلك خلال عام.وأوضحت...
اعتمد صندوق تنمية الموارد البشرية " هدف"، دعم 4 شهادات مهنية في مجال التقييم والتي تقدمها الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين...
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن بدء التسجيل في مبادرة تدريب 1400 سعودي وتوظيفهم كمسؤولين في المحاجر والكسارات، وذلك بتدشين...
أسفرت الجهود الميدانية لأمانة محافظة جدة، عن تحرير عدد من المواقع من تجمعات المياه الناجمة عن الحالة المطرية، التي شهدتها عروس...
كشف التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أن إجمالي عدد حلقات التحفيظ في الدفاع المدني والسجون ودور الملاحظة،...
استبعدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إدخال تعديلات على الإجراءات الحالية للتأمين الطبي والتأمينات الاجتماعية، وذلك...
يختزن حي رجلاء بنجران العديد من القصور الطينية التي تعود لمئات السنين وما زالت شامخة وصامدة، البعض منها تم ترميمه على نفقة الأهالي...