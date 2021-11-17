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يمني سرق لوحة مركبة وارتكب عدد من المخالفات بها

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ضبط 9 أشخاص بحوزتهم 391 كيلو جرامًا من الحشيش بجازان وعسير

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية للنشاطات الإجرامية لتهريب وترويج...

68d6779d7d.jpg الرياض : الوطن
37b43a5ea8.jpg12 ربيع الثاني 1443 هـ

أكثر من مليوني مستفيد من ناجز في عام

كشفت وزارة العدل أن إجمالي المستفيدين من خدماتها المقدمة عبر تطبيق الأجهزة الذكية تجاوزوا الـ2.1 مليون مستفيد، وذلك خلال عام.وأوضحت...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png12 ربيع الثاني 1443 هـ

هدف يعتمد دعم 4 شهادات مهنية في مجال التقييم

اعتمد صندوق تنمية الموارد البشرية " هدف"، دعم 4 شهادات مهنية في مجال التقييم والتي تقدمها الهيئة للمقيّمين المعتمدين...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png12 ربيع الثاني 1443 هـ

1400 سعودي يستعدون لوظائفهم في المحاجر والكسارات

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن بدء التسجيل في مبادرة تدريب 1400 سعودي وتوظيفهم كمسؤولين في المحاجر والكسارات، وذلك بتدشين...

icon-byline.pngالرياض: الوطن
icon-clock.png11 ربيع الثاني 1443 هـ

3 أيام باردة في القصيم والرياض وتحرير مواقع تجمعات المياه بجدة

أسفرت الجهود الميدانية لأمانة محافظة جدة، عن تحرير عدد من المواقع من تجمعات المياه الناجمة عن الحالة المطرية، التي شهدتها عروس...

icon-byline.pngجدة : يمن لقمان
icon-clock.png11 ربيع الثاني 1443 هـ

2757 نزيلا بالسجون استفادوا من حلقات التحفيظ

كشف التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أن إجمالي عدد حلقات التحفيظ في الدفاع المدني والسجون ودور الملاحظة،...

icon-byline.pngجدة: منال الجعيد
icon-clock.png11 ربيع الثاني 1443 هـ

تعديل إجراءات التأمين الطبي يشغل الموارد البشرية

استبعدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إدخال تعديلات على الإجراءات الحالية للتأمين الطبي والتأمينات الاجتماعية، وذلك...

icon-byline.pngالرياض: سليمان العنزي
icon-clock.png11 ربيع الثاني 1443 هـ

قصور رجلاء المائلة تقهر الزمن

يختزن حي رجلاء بنجران العديد من القصور الطينية التي تعود لمئات السنين وما زالت شامخة وصامدة، البعض منها تم ترميمه على نفقة الأهالي...

icon-byline.pngنجران: قاسم الكستبان
icon-clock.png11 ربيع الثاني 1443 هـ

الوطن السعودية

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