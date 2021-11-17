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"توكلنا" يضيف "متطلبات السفر" ويرتبط مع "إياتا" لأول مرة

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"توكلنا" يضيف "متطلبات السفر" ويرتبط مع "إياتا" لأول مرة "توكلنا" يضيف "متطلبات السفر" ويرتبط مع "إياتا" لأول مرة
تنفيذاً لاتفاقية التعاون

ظهرت في تطبيق توكلنا أيقونة تخص متطلبات السفر الدولي ضمن خدمة التصاريح مع ارتباط الخدمة بالاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا.

يأتي ذلك تنفيذاً لاتفاقية الهيئة العامة للطيران المدني مع اتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا"، لربط جواز السفر الصحي في تطبيق "توكلنا"، مع اتحاد النقل الدولي، من أجل تسهيل إجراءات السفر، حسب أفضل الممارسات الدولية.

وتشمل الاتفاقية التحقق من أهلية المسافرين الصحية، حسب أفضل الممارسات الدولية لتشريعات الطيران المدني، لحماية حقوق المسافرين وأصحاب المصلحة، إضافة إلى قبول منصة جواز السفر الصحي، كمبادرة لرقمنة الشهادات الصحية، من "مصادر موثوقة ومختبرات معتمدة من خلال التعاون مع شركات الطيران".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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