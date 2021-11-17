«كاتدرائية الإسكندرية» تهنئ البابا تواضروس بعيد جلوسه التاسع على كرسى «مارمرقس الرسول» (صور)

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هنأت بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية،البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، على موقعها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، بمناسبة عيد جلوسه التاسع والذى يوافق يوم ١٨ نوفمبر الجارى، حيث تأتى الذكرى التاسعة لتجليس قداسة البابا تواضروس.

ومن المقرر أن تُقيم الكنيسة الأرثوذكسية، احتفالية روحية بهذة المناسبة.

وجاء تجليس البابا على كرسى مارمرقس الرسول عقب الانتهاء من طقس القرعة الهيكلية، وهى اختيار البابا عبر قرعة أجريت بين الثلاثة الأعلى في الأصوات في الانتخابات البابوية، وحيث وضعت الأسماء الثلاثة في قارورة زجاجية، وتم اختيار طفل من الموجودين – بعد إقامة صلاة القداس- ليسحب واحدة منها بصورة عشوائية تحمل اسم البطريرك.

وشهدت حياة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، محطات مهمة في جميع مراحل حياته، بداية من مولده ونشأته ثم تنقله بين البلدان أثناء دراسته وحتى رهبنته ورسامته ثم تجليسه على كرسى مارمرقس الرسول.

وولد البابا تواضروس، يوم الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر سنة 1952، وهو نفس يوم وقوع القرعة عليه لاختياره للبطريركية عام 2012، والده كان يعمل مهندس مساحة، وكان هو الأخ الأكبر لأخوته، وتعلمت والدته التعليم الأولي في دير القديسة دميانة، وكانت هي الأخت الأصغر لأخوتها، وكان الوالد محبًا للنظام جدًا، ومُحبًا للغات (الإنجليزية والفرنسية)، وذلك بسبب تعاملاته مع مهندسين أجانب، واهتمت والدته بارتباط الأبناء بالكنيسة وبالمدرسة بالإضافة إلى الترابط الأسري بينهم، فكانت أسرة عادية، عالمها هو الكنيسة والخدمة ومحبة الله والكتاب المقدس، كذلك كل أحاديث الأسرتين، بالإضافة للناحية الاجتماعية من فسح وتزاور مع الأقارب والمشاركة.

أما عن نشأة الطفولة، تنقلت الأسرة في المعيشة ما بين المنصورة حتى سن 5 سنوات، وسوهاج حتى سن ما بين الثامن والتاسع ودمنهور والإسكندرية،وله ثلاثة أخوة أخت أكبر توفيت في سن صغيرة، وأخت أصغر بثلاثة سنوات تدعى هدى، وأخرى أصغر بـ11 أو 12 عام تدعى دينا، فيما توفي والده يوم 3 يونيه 1967.

ومن الطريف في حياة البابا، أنه في السنة الرابعة من المرحلة الابتدائية، عندما كانت الاسرة ما زالت غريبة في دمنهور، ذهبت والدته يوم أحد بطفلها «تواضروس» إلى البابا كيرلس، وقت رسامة شمامسة لرسامته شماسًا، ولكن أخرجه كبير الشمامسة بحِدة من الطابور لكونه غريبًا، ورجعت الأم باكية إلى المنزل، ولم يشعر الطفل بأهمية الموقف، وعندما حضر الوالد من العمل ووجدها في هذه الحالة، ففي إطار تطييب الخاطِر لها، قال لها «متزعليش بكره يرسموه أسقف»، وقد كان.

بدأ الخدمة في صيف المرحلة الأولى الثانوية سنة 1968 في كنيسة الملاك الأثرية بدمنهور، مع الأب ميخائيل جرجس، حيث رُسِمَ سنة 1963، وكان هو أب اعتراف الدكتور وجيه سليمان باقى حتى دخوله الدير، وهو الاسم الحقيقى للبابا، وحصل على شهادة الثانوية العامة سنة 1970، بكالوريوس الصيدلة بجامعة الإسكندرية سنة 1975 بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف، وكان يحلم بأن يصبح صيدلي، وفي عام 1975، رُسِمً أمين خدمة كنيسة الملاك بدمنهور، ثم تم اختياره ليكون هو أمين الخدمة التالي، وسيم أغنسطسًا في 27 سبتمبر 1975، بيد الأنبا باخوميوس، وحصل على بكالوريوس الكلية الإكليريكية من إكليريكية الإسكندرية سنة 1983، وزمالة هيئة الصحة العالمية بإنجلترا سنة 1985- لندن (في موضوع Quality Control of Drugs وQuality Assurance)، ودرس دراسات عُليا في الهندسة الصيدلية في جامعة الإسكندرية، ثم عمل كصيدلي تابع لمؤسسات وزارة الصحة، حتى كانت آخر وظيفة له قبل الرهبنة مديرًا لمصنع أدوية تابع للوزارة بدمنهور .

ونال البابا تواضروس، درجة الأسقف في 15 يونيو 1997 (في عيد العنصرة)، كأسقف عامًا لمساعدة الأنبا باخوميوس المطران، في حقل إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، باسم الأنبا تاوضروس أسقف عام مطرانية البحيرة.

بعد وفاة البابا شنودة الثالث في 17 مارس 2012 عن عمر يناهز 89 عاماً، تم ترشيح 17 من الآباء الأساقفة والرهبان للكرسي البابوي، بينهم البابا تواضروس ،وبعد أن صامَت الكنيسة ثلاثة أيام هي 1، 2، 3 أكتوبر 2012، اعتكف الآباء الأساقفة لدراسة ملفات المُرَشَّحين وفحص الملاحظات المقدمة واستقراء نبض الشارع، وانتهت اللجنة إلى أن تكون القائمة النهائية للمرشحين تضم خمسة آباء هم، القمص باخوميوس السرياني؛ والأنبا تواضروس؛ والأنبا رافائيل؛ والقمص رافائيل أفامينا؛ والقمص سارافيم السرياني، على أن يتم انتخاب ثلاثة من هؤلاء الآباء يوم 29/11/2012 بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وفي يوم الاثنين الموافق 29 أكتوبر 2012، وبعد صوم شعب الكنيسة ثلاثة أيام صوم من الدرجة الأولى في أيام 22، 23، 24 أكتوبر 2012، أُجْرِيَت الانتخابات البابوية في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لاختيار ثلاثة آباء من الخمسة الموجودين بالقائمة النهائية للمرشحين، وذلك بناءاً على عدد الأصوات،و انتهت الانتخابات باختيار كل من،الأنبا رافائيل، والأنبا تواضروس، والقمص روفائيل آفامينا، وحصل الأنبا تاوضروس على تزكيات للبطريركية من آباء أساقفة من داخل وخارج مصر، وبعد صيام الشعب المسيحي صوم عام من الدرجة الأولى ثلاثة أيام هي 31 أكتوبر 2012 و1، 2 نوفمبر 2012، تم إقامة قداس القرعة الهيكلية يوم 4 نوفمبر 2012، ووقع الاختيار الإلهي على الأنبا تواضروس البالغ من العمر 60 عاماً؛ حيث قام الطفل «بيشوي جرجس سعد» (6 سنوات) طفل القرعة الهيكلية بسحب الاسم من بين الثلاثة أسماء وهو مُعْصَب العينين، ليكون بطريركا للكرسي الرسولي رقم 118 في تاريخ البابوات للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.