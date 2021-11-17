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مدبولى يستعرض مع وزير الخارجية الاستعدادات الخاصة باستضافة لمؤتمر تغير المناخ القادم (تفاصيل)

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مدبولى يستعرض مع وزير الخارجية الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ القادم (تفاصيل) مدبولى يستعرض مع وزير الخارجية الاستعدادات الخاصة باستضافة لمؤتمر تغير المناخ القادم (تفاصيل)

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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، مع سامح شكري، وزير الخارجية لاستعراض آلية تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح ، ببدء الاستعدادات الخاصة باستضافة للدورة 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، في نوفمبر ٢٠٢٢، في ضوء ما يحظى به هذا الحدث الكبير من اهتمام عالمي مكثف، فضلاً عما يمثله اختيار مصر لاستضافته من ثقة وتقدير كبيرين من جانب المجتمع الدولي للدولة المصرية.

وبناء على التكليفات الرئاسية، سيتم تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء، تضم في عضويتها كل الوزراء والجهات المعنية، من أجل اتخاذ كل الخطوات والإجراءات التي تضمن خروج هذا المؤتمر العالمي في أفضل صورة ممكنة، لا سيما في ضوء ما أبدته العديد من الدول من رغبة واستعداد للتعاون مع مصر لإنجاح المؤتمر.

جدير بالذكر تستضيف مصر رسيما مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم COP27 بشرم الشيخ في ٢٠٢٢، وذلك بعد أن تم اعلان اختيار مصر لاستضافة الدورة القادمة من المؤتمر خلال مؤتمر جلاسكو المنعقد حاليا.

المصرى اليوم

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