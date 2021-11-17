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قطع الكهرباء عن 12 منطقة في الإسكندرية اليوم.. تعرف عليها

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قطع الكهرباء عن 12 منطقة في الإسكندرية اليوم.. تعرف عليها قطع الكهرباء عن 12 منطقة في الإسكندرية اليوم.. تعرف عليها

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أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء انقطاع التيار الكهربائي، اليوم الأربعاء، عن 12 منطقة في المدينة لمدة ٣ ساعات بسبب أعمال الصيانة.

وأوضح بيان صادر عن الشركة أن المناطق المقرر قطع الخدمة عنها بدءا من صباح اليوم هي:

- المعمورة البلد «شارع مسجد السادات».

- المعمورة الشاطئ «المنطقة العاشرة».

- المندرة قبلي «شارع السمكري – شارع ملك حفني أمام موزع الكهرباء».

- لوران «خلف كاربت سيتي».

- باكوس «على الترام بجوار السجل المدني».

- الإبراهيمية «طريق الجيش».

- محرم بك «شارع زين العابدين».

- الجمرك «داخل المنطقة الجمركية».

- القباري «شارع ملك شاه».

- بيانكي «شارع رزق عبدالسلام».

- برج العرب «الحي السكني الثاني والثالث».

- العامرية «الفراح – أبوزجراب».

المصرى اليوم

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