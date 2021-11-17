قطع الكهرباء عن 12 منطقة في الإسكندرية اليوم.. تعرف عليها

اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء انقطاع التيار الكهربائي، اليوم الأربعاء، عن 12 منطقة في المدينة لمدة ٣ ساعات بسبب أعمال الصيانة.
وأوضح بيان صادر عن الشركة أن المناطق المقرر قطع الخدمة عنها بدءا من صباح اليوم هي:
- المعمورة البلد «شارع مسجد السادات».
- المعمورة الشاطئ «المنطقة العاشرة».
- المندرة قبلي «شارع السمكري – شارع ملك حفني أمام موزع الكهرباء».
- لوران «خلف كاربت سيتي».
- باكوس «على الترام بجوار السجل المدني».
- الإبراهيمية «طريق الجيش».
- محرم بك «شارع زين العابدين».
- الجمرك «داخل المنطقة الجمركية».
- القباري «شارع ملك شاه».
- بيانكي «شارع رزق عبدالسلام».
- برج العرب «الحي السكني الثاني والثالث».
- العامرية «الفراح – أبوزجراب».