قطع الكهرباء عن 12 منطقة في الإسكندرية اليوم.. تعرف عليها

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أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء انقطاع التيار الكهربائي، اليوم الأربعاء، عن 12 منطقة في المدينة لمدة ٣ ساعات بسبب أعمال الصيانة.

وأوضح بيان صادر عن الشركة أن المناطق المقرر قطع الخدمة عنها بدءا من صباح اليوم هي:

- المعمورة البلد «شارع مسجد السادات».

- المعمورة الشاطئ «المنطقة العاشرة».

- المندرة قبلي «شارع السمكري – شارع ملك حفني أمام موزع الكهرباء».

- لوران «خلف كاربت سيتي».

- باكوس «على الترام بجوار السجل المدني».

- الإبراهيمية «طريق الجيش».

- محرم بك «شارع زين العابدين».

- الجمرك «داخل المنطقة الجمركية».

- القباري «شارع ملك شاه».

- بيانكي «شارع رزق عبدالسلام».

- برج العرب «الحي السكني الثاني والثالث».

- العامرية «الفراح – أبوزجراب».