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تحرير وضبط ٩٠ مخالفة وإزالة ٤٧ إزالة إدارية فى حملة مرافق بمدينة الأقصر

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تحرير وضبط ٩٠ مخالفة وإزالة ٤٧ إزالة إدارية فى حملة مرافق بمدينة الأقصر تحرير وضبط ٩٠ مخالفة وإزالة ٤٧ إزالة إدارية فى حملة مرافق بمدينة الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاقصر، بتكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الأشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام ومتابعة المقاهى والمطاعم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وفي إطار ذلك، شنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر حملة مكبرة بمركز ومدينة الاقصر وذلك تحت اشراف اللواء علاء الطوخى حكمدار الاقصر واللواء محمد الصاوى مساعد مدير امن الاقصر.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر تضمنت ٢١ محضر اشغال، وعدد ٦ محاضر بائع متجول، ٩ محاضر نظافة عامة، ١١محضر تصالح لعدم ارتداء كمامات، ٣ محاضر لمقاهي تقدم الشيشه وضبط ١٢شيشه، ضبط عدد ٦ميكروفون تسبب ازعاج، ٢ محضر لمنشأت بدون ترخيص، ٢٩ محضر مضبوطات متنوعة، ٤٧ محضر إزالات ادارية.

وتمت أعمال الحملة بقيادة المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق بالاقصر وضباط المرافق بالتنسيق مع مجلس مدينة الأقصر، بشوارع التليفزيون، الاسعاف، المدينة، المنشية، المحطة ومناطق شرق السكة، الصنايع، ابوالجود.

المصرى اليوم

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