عبدالحفيظ يقدم تقريرا إلى «تخطيط» الأهلي عن رحلة الإمارات

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يعكف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على كتابة تقرير عن نتائج رحلتة الأخيرة إلى الإمارات للاتفاق على معسكر الفريق المقرر خلال فترة التوقف المقبلة وينتظر أن يقدم عبدالحفيظ التقرير إلى لجنة التخطيط بالنادى لمناقشته.

وكان عبدالحفيظ قد سافر للإمارات رفقة أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي؛ لبحث ترتيبات معسكر الفريق المقرر إقامته خلال فترة توقف الدوري المقبلة.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي معسكرًا مغلقًا في الإمارات لمدة 15 يومًا، وذلك خلال فترة التوقف المقبلة التي يشهدها الدوري الممتاز.

وحضر عبدالحفيظ مران اليوم والذي يستعد من خلاله الأهلي لمباراة المقاولون العرب المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

وخاض الأهلي المران على استاد التتش تحت قيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، وبدأ بجلسة في صالة «الجيم» استغرقت قرابة 30 دقيقة، ثم استكمل بعدها الفريق مرانه.

وكان الأهلي قد فاز على الزمالك 5ـ3 في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز في ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة، حيث بدأ مسيرته بالفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة، ثم على البنك الأهلي في الجولة الثانية بهدف نظيف، وفي الجولة الثالثة حقق الفوز على الزمالك بنتيجة 5-3.