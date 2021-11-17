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موسيمانى يحاضر لاعبى الأهلى قبل المران استعدادًا للمقاولون العرب

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موسيمانى يحاضر لاعبى الأهلى قبل المران استعدادًا للمقاولون العرب موسيمانى يحاضر لاعبى الأهلى قبل المران استعدادًا للمقاولون العرب

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يعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع لاعبي الفريق قبل انطلاق مران اليوم الاربعاء، باستاد التتش بالجزيرة.

وينتظر أن يستعرض موسيماني مع لاعبي الفريق عدة نقاط وأمور فنية خاصة بالارتباطات المقبلة لضمان الاستمرار على نفس المستوي وتحقيق الانتصارات في الدوري.

ويخوض الأهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمباراة المقاولون العرب المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا في الإمارات لمدة 15 يومًا، وذلك خلال فترة التوقف القادمة التي يشهدها الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز في ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة، حيث بدأ مسيرته بالفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة، ثم على البنك الأهلي في الجولة الثانية بهدف نظيف، وفي الجولة الثالثة حقق الفوز على بنتيجة 5-3.

المصرى اليوم

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