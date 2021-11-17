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اكتمال صفوف الأهلى اليوم بوصول الثلاثى الدولى قبل مواجهة المقاولون العرب

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اكتمال صفوف الأهلى اليوم بوصول الثلاثى الدولى قبل مواجهة المقاولون العرب اكتمال صفوف الأهلى اليوم بوصول الثلاثى الدولى قبل مواجهة المقاولون العرب

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يصل الثلاثى التونسي على معلول والمغربي بدر بانون والموزمبيقي لويس ميكيسوني لاعبو لفريق الأول لكرة القدم بالنادي القاهرة اليوم الاربعاء بعد انتهاء مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في فترة التوقف الدولي الحالية.

وتقرر وصول معلول وبانون عصر اليوم على أن يعود ميكيسوني بعدهما بعدة ساعات.

وكان الجهاز الفني للأهلي قد منح ثنائي الفريق الجنوب إفريقي بيرسي تاو، والمالي أليو ديانج، راحة من مران أمس بعد وصولهما من بلادهما في ساعة متأخرة.

وعاد بيرسي تاو وديانج للقاهرة بعد انتهاء مشاركتهما مع منتخبي بلديهما في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال2022.

وحصل الثنائي على راحة من المران على أن ينتظما في مران اليوم في إطار تجهيزهما للارتباطات المقبلة للفريق.

ويخوض الأهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعداداً لمباراة المقاولون العرب المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

وبدأ المران بجلسة في صالة «الجيم» للاعبي الفريق استغرقت قرابة 30 دقيقة ثم استكمل بعدها الفريق مرانه تحت قيادة بيتسو موسيماني.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا في الإمارات لمدة 15 يومًا، وذلك خلال فترة التوقف القادمة التي يشهدها الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز في ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة، حيث بدأ مسيرته بالفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة، ثم على البنك الأهلي في الجولة الثانية بهدف نظيف، وفي الجولة الثالثة حقق الفوز على بنتيجة 5-3.

المصرى اليوم

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