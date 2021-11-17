جريمة فى وضح النهار..عاطلين استدرجا سائق وقاما بقتله وسرقة التوك توك

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عثرت أجهزة الامن بالقاهرة على جثة شاب بها عدة طعنات فى قطعة ارض فضاء بمنطقة المرج،تم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة.

بفحص علاقات الضحية والوقوف على وجود خلافات بينه وآخرين للوصول لمرتكب الجريمة، دلت التحريات أن المجني عليه يعمل سائق توكتوك وان الجريمة قد تكون تمت بدافع السرقة.

نجحت اجهزة الامن فى تحديد هوية قاتل السائق وتبين ان وراء الواقعة عاطلين قاما باستدراج المجني عليه، لمنزل أحدهم بقصد سرقة مركبة التوك توك الخاص، وبعد ارتكاب الجريمة ألقوا جثته بمكان العثور عليها.

تم ضبط المتهمين وتم اقتيادهما إلى القسم للتحقيق، وبمواجهتها اعترفوا بارتكاب الواقعة، بدافع السرقة.