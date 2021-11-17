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وزارة العدل: 2.1 مليون مستفيد من تطبيق ناجز

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وزارة العدل: 2.1 مليون مستفيد من تطبيق ناجز وزارة العدل: 2.1 مليون مستفيد من تطبيق ناجز
خلال عام

وزارة العدل: 2.1 مليون مستفيد من تطبيق ناجز

كشفت وزارة العدل أن إجمالي المستفيدين من خدماتها المقدمة عبر تطبيق الأجهزة الذكية تجاوز الـ 2.1 مليون مستفيد، وذلك خلال عام.

وأوضحت الوزارة أن أكثر الخدمات استخداماً في تطبيق ناجز شملت خدمات استعلام عن القضايا، والاستعلام عن العقارات، وحجز موعد مع مرفق عدلي، والتحقق من فواتير فرجت، والتحقق من حالة اجتماعية، وطلب ترخيص مأذون، إضافة إلى خدمة كتابات العدل المتنقلة.

ويمتاز تطبيق "ناجز" بكثير من الخصائص، إذ يكفي تسجيل الدخول مرة واحدة على تطبيق "ناجز" للحصول على أي خدمة يطلبها المستفيدون؛ ما يسهّل الأمر ويختصر الوقت عليهم، كما أن التطبيق يُغني المستفيدين من مواطنين ومقيمين وقطاعات الأعمال عن زيارة المقار العدلية.

وبيّنت الوزارة أن التطبيق يضم 58 خدمة عدلية من أبرزها خدمات القضايا للاستعلام عن القضايا والإجراءات على القضية، وخدمة العقارات والوكالات، وخدمات التحقق من ترخيص عدلي وصحة وثيقة زواج والتحقق من صك عقاري والتحقق من وكالة، والاستعلام عن التراخيص العدلية والاستعلام عن عقود الزواج، فضلاً عن خدمتَي التواصل العدلي والمواعيد.

وكانت وزارة العدل قد أطلقت تطبيق ناجز ضمن خطتها للتحول الرقمي والتوسع في خدماتها الإلكترونية كافة، وأسهم تطبيق وبوابة ناجز Najiz.sa في عمل نقلة نوعية في خدمات الوزارة من خلال رقمنة عديد من الخدمات المقدمة للمستفيدين تيسيراً لهم وتحقيقاً لمبدأ العدالة الناجزة، وحفظاً للحقوق عبر أفضل الحلول التقنيّة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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