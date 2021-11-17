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الملك وولي العهد يهنئان سلطان عُمان بذكرى اليوم الوطني لبلاده

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الملك وولي العهد يهنئان سلطان عُمان بذكرى اليوم الوطني لبلاده الملك وولي العهد يهنئان سلطان عُمان بذكرى اليوم الوطني لبلاده
أعربا عن أطيب التمنيات للشعب الشقيق بالتقدم والازدهار

الملك وولي العهد يهنئان سلطان عُمان بذكرى اليوم الوطني لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للسلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب سلطنة عُمان الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد -أيده الله- بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للسلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب سلطنة عُمان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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