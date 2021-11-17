شاب أقصري ثالث أفريقيا في مسابقة «البرمجة وتطبيقات الموبايل»

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حصد الطالب الأقصري الأزهري يوسف محمد يوسف حسين 14 عاماً، المركز الثالث على مستوى قارة أفريقيا في مسابقة البرمجة وصنع تطبيقات الموبايل والتي أقيمت الأسبوع الماضي بمعهد البحوث والتكنولوجيا بالقاهرة وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور سفراء قارة أفريقيا .

ووصف منظمو البطولة تميز يوسف في مسابقة الموبايل أبليكيشن بقولهم (عندما يقوم الفرد بعمل فريق كامل) كما فاز يوسف بمنحة دراسية في إحدى الجامعات الأجنبية لتنمية قدراته الابتكارية في مختلف مجالات التكنولوجيا مثل : الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء وتطبيقات الموبايل لتحقيق رؤية أفريقيا للتنمية المستدامة .

ومن المقرر مشاركة العبقري الأقصري في المسابقة الدولية ربوت تشالنج بالصين في مارس 2022 .