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المشدد 5 سنوات لمتهم باستعراض القوة والقتل بسبب ركنة سيارة في حلوان

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المشدد 5 سنوات لمتهم باستعراض القوة والقتل بسبب ركنة سيارة في حلوان المشدد 5 سنوات لمتهم باستعراض القوة والقتل بسبب ركنة سيارة في حلوان

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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 5 سنوات ووضعه تحت المراقبة الشرطية مدة مساوية للعقوبة ، في إعادة إجراءات محاكمته على الحكم الصادر ضده غيابيا في اتهامه بالاشتراك مع آخرين في استعراض القوة والقتل بسبب ركنة سيارة ربع نقل في حلوان .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عامر جادو وعضوية المستشارين محمود يوسف وسامح السيد وأمانة سر محمد جبر وحسام عبدالرسول .

كانت المحكمة أصدرت حكما على المتهم «سيد _ع» بالسجن المشدد 5 سنوات، ووضعه تحت المراقبة الشرطية مدة مساوية للعقوبة.

البداية كانت في يوم 15 مايو 2013 نشبت مشادة بين عائلتين بسبب إيقاف سيارة ربع نقل أمام مسكن أحدهم وتطورت المشاجرة إلى أن أصبحت شجارا بين العائلتين وتمكن البعض من أهل المنطقة من احتوائه والاتفاق على عقد جلسة صلح بينهما إلا أن أحد العائلتين رفض وعقدوا العزم وبيتوا النية على الانتقام، فاعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية «مششخنة وخرطوش»، وتجمعوا معا على إيذاء العائلة الأخرى واطلاق الأعيرة النارية بكثافة إعلانا عن قوتهم والقاء الفزع والرعب في نفوس غرمائهم.

المصرى اليوم

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