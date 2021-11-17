وكيل وزارة تعليم بني سويف يمنع نشر معلومات وصور عن المدارس

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شدد عمرو شحاته وكيل وزاره التربية والتعليم بمحافظه بني سويف، على مديرى المدارس وأعضاء هيئة التدريس بعدم نشر معلومات أو صور أو فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام عن أي أحداث داخل المدارس تتعلق بالعمليه التعليميه من شانها إثاره الرأي العام.

كما قرر وكيل الوزاره تخصص صفحات التواصل الاجتماعي للتواصل مع أولياء أمور دون نشر أي معلومات تتعلق بالعمليه التعليميه داخل المدارس ويكلف مديرى المدارس بعرض أي مشكلات تتعلق بالعمليه التعليميه على مديرى الادارات التعليميه للعمل على ازالتها أو عرضها على وكيل الوزاره مع مراعاه التسلسل الوظيفي واحترام الوظيفه الأعلى قبل العرض على وكيل وزاره التربيه والتعليم ونبه وكيل الوزارة الجديد على جميع الجهات تنفيذ كل فيما يخصه منعا للمسائله القانونية.