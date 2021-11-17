بيت الزواحف في حديقة حيوان الإسكندرية يستقبل زواره (صور)

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مزار الغلابة ومنتجع البسطاء، هكذا يطلق عليها زوارها من السكندريون وأبناء المحافظات المجاورة، حيث حديقة حيوان النزهة المعروفة بـ«حديقة حيوان الاسكندرية»، والتي تعد ثاني أكبر حديقة حيوان في مصر بعد حديقة حيوان الجيزة، حيث شهدت أعمال تطوير شاملة وجرى تزويدها بالحيوانات النادرة والمطلوبة، نظراً لأهميتها التاريخية والشعبية بالنسبة لمواطني الإسكندرية والمحافظات المجاورة، والتي تعتبر ملاذا مناسبًا للمواطنين الغلابة مقارنة بالمتنزهات الأخرى.

وتضم الحديقة عدد من بيوت الحيوانات والمزارات المهمة، والتي تستهوي المواطنين من زوار الحديقة، مثل البرج والذي يصل ارتفاعه إلى نحو 30 مترا ويقع في 7 طوابق، فضلاً عن بيت السباع (الأسود) والذي يضم أكثر من 30 أسد ولبوئه وبيت الزواحف، والذي يضم مجموعة كبيرة من الثعابين والزواحف والحرابى والترسات المائية وكذا متحف التاريخ الطبيعى، حيث يعد مزارا تاريخيا مهماً لزوار الحديقة.

ويحرص رواد الحديقة بمجرد دخولهم على زيارة بيوت السباع والزواحف والمتحف التاريخ الطبيعى، وذلك للاستمتاع بها.

ويوجد بالحديقة بيت الزواحف والذي يضم مجموعة من أشهر الثعابين والحرابي والكوبرا والترسات المائية والسلاحف الصحراوية، من بينها كوبرا بهدف جذب الجمهور، حيث يضم البيت كوبرا مصرية وثعبان أبوالسيور الجبلي، وورل صحراوي حيث يعد موسم التزاوج له في شهري مارس ومايو من كل عام وتبلغ فترة الحضانة له 90 يوم وتبيض الأنثى من الوورل الصحراوي من 10 إلى 25 بيضة، ويتغذى على القوارض والضفادع ويطلق عليها اسم تمساح الصحراء، ومتوسط العمر 15 عام.

كما يضم بيت الزواحف أيضاً سلاحف وترسات، وتمساح نيلي وموسم التزاوج له خلال شهري ديسمبر ويناير من كل عام ويبلغ عمره 10 أعوام، عندما يصل طول الذكر 3 أمتار والأنثى 2.5 متر، وفترة الحضانة 3 شهور وتبيض الأنثى من التمساح النيلي من 25 إلى 80 بيضة، ومدة رعاية الفقس 24 شهرًا ويتغذى على الطيور والثدييات، وتبلغ سرعته على الأرض من 12 إلى 14 كيلومتر في الساعة وفي الماء من 30 إلى 35 كيلومتر في الساعة، كما يضم بيت الزواحف ترسة حمراء الاذن، وموسم التزاوج لها شهرى مايو ويوليو من كل عام، وفترة حضانته تبلغ 60 يوما وتتغذى على نباتات وديان وقواقع وخس واسماك، ومتوسط العمر 20 عام وسن البلوغ 5 اعوام، كما يوجد حرابي مشهورة.

سلاحف صحراوية وثعابين وكوبرا مصرية .. بيت زواحف حديقة حيوان الإسكندرية يستقبل زواره (صور وفيديو)

سلاحف صحراوية وثعابين وكوبرا مصرية .. بيت زواحف حديقة حيوان الإسكندرية يستقبل زواره (صور وفيديو)

سلاحف صحراوية وثعابين وكوبرا مصرية .. بيت زواحف حديقة حيوان الإسكندرية يستقبل زواره (صور وفيديو)

سلاحف صحراوية وثعابين وكوبرا مصرية .. بيت زواحف حديقة حيوان الإسكندرية يستقبل زواره (صور وفيديو)

سلاحف صحراوية وثعابين وكوبرا مصرية .. بيت زواحف حديقة حيوان الإسكندرية يستقبل زواره (صور وفيديو)

سلاحف صحراوية وثعابين وكوبرا مصرية .. بيت زواحف حديقة حيوان الإسكندرية يستقبل زواره (صور وفيديو)

سلاحف صحراوية وثعابين وكوبرا مصرية .. بيت زواحف حديقة حيوان الإسكندرية يستقبل زواره (صور وفيديو)

سلاحف صحراوية وثعابين وكوبرا مصرية .. بيت زواحف حديقة حيوان الإسكندرية يستقبل زواره (صور وفيديو)

سلاحف صحراوية وثعابين وكوبرا مصرية .. بيت زواحف حديقة حيوان الإسكندرية يستقبل زواره (صور وفيديو)

سلاحف صحراوية وثعابين وكوبرا مصرية .. بيت زواحف حديقة حيوان الإسكندرية يستقبل زواره (صور وفيديو)

سلاحف صحراوية وثعابين وكوبرا مصرية .. بيت زواحف حديقة حيوان الإسكندرية يستقبل زواره (صور وفيديو)

سلاحف صحراوية وثعابين وكوبرا مصرية .. بيت زواحف حديقة حيوان الإسكندرية يستقبل زواره (صور وفيديو)

سلاحف صحراوية وثعابين وكوبرا مصرية .. بيت زواحف حديقة حيوان الإسكندرية يستقبل زواره (صور وفيديو)

سلاحف صحراوية وثعابين وكوبرا مصرية .. بيت زواحف حديقة حيوان الإسكندرية يستقبل زواره (صور وفيديو)

سلاحف صحراوية وثعابين وكوبرا مصرية .. بيت زواحف حديقة حيوان الإسكندرية يستقبل زواره (صور وفيديو)

سلاحف صحراوية وثعابين وكوبرا مصرية .. بيت زواحف حديقة حيوان الإسكندرية يستقبل زواره (صور وفيديو)

سلاحف صحراوية وثعابين وكوبرا مصرية .. بيت زواحف حديقة حيوان الإسكندرية يستقبل زواره (صور وفيديو)

سلاحف صحراوية وثعابين وكوبرا مصرية .. بيت زواحف حديقة حيوان الإسكندرية يستقبل زواره (صور وفيديو)

سلاحف صحراوية وثعابين وكوبرا مصرية .. بيت زواحف حديقة حيوان الإسكندرية يستقبل زواره (صور وفيديو)

سلاحف صحراوية وثعابين وكوبرا مصرية .. بيت زواحف حديقة حيوان الإسكندرية يستقبل زواره (صور وفيديو)

سلاحف صحراوية وثعابين وكوبرا مصرية .. بيت زواحف حديقة حيوان الإسكندرية يستقبل زواره (صور وفيديو)

سلاحف صحراوية وثعابين وكوبرا مصرية .. بيت زواحف حديقة حيوان الإسكندرية يستقبل زواره (صور وفيديو)

سلاحف صحراوية وثعابين وكوبرا مصرية .. بيت زواحف حديقة حيوان الإسكندرية يستقبل زواره (صور وفيديو)

سلاحف صحراوية وثعابين وكوبرا مصرية .. بيت زواحف حديقة حيوان الإسكندرية يستقبل زواره (صور وفيديو)

سلاحف صحراوية وثعابين وكوبرا مصرية .. بيت زواحف حديقة حيوان الإسكندرية يستقبل زواره (صور وفيديو)

سلاحف صحراوية وثعابين وكوبرا مصرية .. بيت زواحف حديقة حيوان الإسكندرية يستقبل زواره (صور وفيديو)

سلاحف صحراوية وثعابين وكوبرا مصرية .. بيت زواحف حديقة حيوان الإسكندرية يستقبل زواره (صور وفيديو)

سلاحف صحراوية وثعابين وكوبرا مصرية .. بيت زواحف حديقة حيوان الإسكندرية يستقبل زواره (صور وفيديو)

سلاحف صحراوية وثعابين وكوبرا مصرية .. بيت زواحف حديقة حيوان الإسكندرية يستقبل زواره (صور وفيديو)