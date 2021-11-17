صورته أثناء تعديه على مُسن.. سائق يهدد فتاة بالاغتصاب وتشويه الوجه بدار السلام (تفاصيل)

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ضبطت اجهزة الامن بالقاهرة سائق في منطقة دار السلام ، تبين من التحريات أنه هدد فتاة من خلال ارسال رسائل عبر واتس آب بالتعدى عليها واغتصابها وتشويه وجهها بعد أن قامت بتصويره أثناء تعديه على مسن بمنطقة دار السلام، ما دفع الفتاة لتحرير محضر ضده وتمكنت أجهزة الامن من ضبطه.

بدأت الواقعة عندما كانت فتاة تقل سيارة ميكروباص مع سائق ميكروباص وفي الطريق تشاجر السائق مع مسن فقامت الفتاة بتصويره أثناء تعديه على المسن، وعندما تدخلت لمناصرة المسن قام السائق بالتشاجر معها وسبها، فحررت الفتاة محضر وتم ضبطه وخرج على ذمة قضية.

وأضافت التحريات أن المتهم تم إخلاء سبيله، وعند خروجه أرسل للفتاة المبلغة رسائل تهديد باغتصابها إذا لم تتنازل عن المحضر الأول ولاحقها بعدة رسائل أخرى على واتس آب بتشويه وجهها، فقامت الفتاة بتحرير محضر أخر ضده وتم ضبطه.

تحرر محضر وباشرت الجهات المعنية التحقيق.