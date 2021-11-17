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شاب يهدد فتاة باغتصابها وتشويه وجهها فى دار السلام ..القصة بالكامل

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شاب يهدد فتاة باغتصابها وتشويه وجهها فى دار السلام ..القصة بالكامل شاب يهدد فتاة باغتصابها وتشويه وجهها فى دار السلام ..القصة بالكامل

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ضبطت أجهزة الامن بالقاهرة سائق فى منطقة دار السلام ،تبين من التحريات أنه هدد فتاة من خلال ارسال رسائل عبر واتس آب بالتعدى عليها واغتصابها وتشويه وجهها بعد قامت بتصويره أثناء تعديه على مسن بمنطقة دار السلام ما دفع الفتاة لتحرير محضر ضده وتمكنت أجهزة الامن من ضبطه.

بدات الواقعة عندما كانت فتاة ستقل سيارة ميكروباص مع سائق ميكروباص وفي الطريق تشاجر السائق مع مسن فقامت الفتاة بتصويره أثناء تعديه على المسن ، وعندما تدخلت لمناصرة المسن قام السائق بالتشاجر معها وسبها، فحررت الفتاة محضر وتم ضبطه وخرج على ذمة قضية.

أضافت التحريات ان المتهم تم إخلاء سبيله ، وعند خروجه أرسل للفتاة المبلغة رسائل تهديد باغتصابها إذا لم تتناذل عن المحضر الاول ولاحقها بعدة رسائل أخرى على واتس اب بتشويه وجهها فقامت الفتاة بتحرير محضر أخر ضده وتم ضبطه ،تحرر محضر وباشرت الجهات المعنية التحقيق.

المصرى اليوم

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