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المشدد 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمدرس بتهمة تزوير محررات رسمية

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المشدد 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمدرس بتهمة تزوير محررات رسمية المشدد 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمدرس بتهمة تزوير محررات رسمية

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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة مدرس بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه في اتهامه بتزوير محررات رسمية في القديمة.

صدر الحكم برئاسة ممدوح سليمان وحاتم الخولى وإيهاب حكيم وتامر سعودى وأمانة سر أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات لاشتراكه مع آخرين في تزوير محررات رسمية، واشتركوا مع آخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محررات رسمية وهي رخصة تسيير سيارة، والمنسوب صدورها لوحدة مرور المحلة الكبرى ولمكاتب توثيق أبوقرقاص، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقوا مع مجهول على تزويرها.

المصرى اليوم

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