تعرف على خطة تأمين المدارس لمواجهة السيول والأمطار ببنى سويف

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وزع عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، منشورا ارسلته وزاره التربية والتعليم عن إجراءات تامين للمدارس ضد "اخطار الكوارث الطبيعيه" السيول والامطار الغزيره.

ونوهت وزاره التربيه والتعليم بأنه في اطار حرص الاداره المركزيه للامن على اتخاذ الاجراءات اللازمه لتامين المنشات بوزاره التربيه والتعليم على مستوى الجمهوريه وفي ظل التغيرات المناخيه والتقلبات في الاحوال الجويه و هطول الامطار والسيول بغزاره على كافه انحاء الجمهوريه حيث تعتبر هذه التغيرات المناخيه والتقلبات الجويه من حالات الازمات والكوارث الطبيعيه التي ليست من صنع الانسان ويصعب علينا تغييرها فعليه يتم اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمه للتكيف مع وتقليل خسائرها وتفادي اثارها النفسيه والاجتماعيه عن طريق اتباع اساليب وقائيه.

خطة التامين لمواجهة السيول تعتمد على التدريب على الاخلاء والحفاظ على حياة التلاميذ

وطالبت ادارة الامن فى منشورها الذى وزعه وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف على المدارس والادارت التعليمية رقم 11 لسنه 2021 انه يرجى التكرم من وكيل وزاره التربيه و التعليم بالتنبيه نحو تشكيل لجنه من المديريه لوضع خطه مسبقة و محدده الادوار والمهام لمواجهه اثار الامطار والسيول والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنيه ومؤسسات المجتمع المدني لمتابعه صيانه المصارف والبلاغات وتطهير مخرات السيول ان وجدت ومراجعه حاله المباني والمنشات التعليميه التي من الممكن ان تتاثر بالامطار والسيول والتاكد من خطه التامين والاخلاء والحريق بالمنشات التعليميه.

وطالب منشور وزاره التربيه والتعليم في نهايته بضروره تنفيذ هذه التوصيات بكل دقه داخل المنشات تامينا لها و حفاظا على امن وسلامه الطلاب والعاملين بها والمتعاملين معها.