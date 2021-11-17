القيادة تهنئ لاتفيا بذكرى الاستقلال

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس جمهورية لاتفيا، الرئيس إيجيلس ليفيتس بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك سلمان،عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية لاتفيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

من جانبه بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع،الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس جمهورية لاتفيا الرئيس إيجيلس ليفيتس ، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية لاتفيا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.