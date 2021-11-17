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القيادة تهنئ عُمان بذكرى اليوم الوطني للبلاد

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القيادة تهنئ عُمان بذكرى اليوم الوطني للبلاد القيادة تهنئ عُمان بذكرى اليوم الوطني للبلاد
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لسلطان عمان السلطان هيثم بن طارق، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب سلطنة عُمان الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد - أيده الله - بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

من جانبه بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة، لسلطان عمان، السلطان هيثم بن طارق، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبرولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجياً لحكومة وشعب سلطنة عُمان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.


الوطن السعودية

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